'Пекло тільки починається': Україна відрізає Крим з суші, моря та повітря, - The Telegraph

Українські удари по логістиці, енергетиці та паливній інфраструктурі дедалі сильніше ускладнюють забезпечення окупованого Криму.

Україна посилює кампанію з ізоляції окупованого Криму, завдаючи ударів по логістичних маршрутах, мостах, енергетичній інфраструктурі та паливних об'єктах.

За задумом Києва, це має позбавити російські війська можливості ефективно використовувати півострів як головну військову базу на півдні та одночасно створити серйозні проблеми для окупаційної адміністрації, пише The Telegraph.

Міністр оборони України Михайло Федоров ще минулого місяця заявив, що кампанія лише набирає обертів.

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"Крим ізолюють безпілотники. У найближчому майбутньому півострів стане островом. Для росіян справжнє пекло тільки починається", – сказав він.

Дрони б'ють по всіх шляхах постачання

Українські безпілотники спочатку атакували сухопутний коридор між Росією та Кримом, а також залізничні маршрути. Пізніше ударам почали піддаватися нафтобази, електростанції, системи ППО та інша критично важлива інфраструктура.

Останнім часом під атаками опинилися також танкери так званого "тіньового флоту", які перевозили паливо через Азовське море.

Крім цього, українські сили регулярно завдають ударів по мостах у вузьких місцях сполучення, зокрема Чонгарському та Генічеському, а також по трасі Р-280 "Новоросія", яка є одним із головних маршрутів забезпечення окупаційних військ.

Супутникові знімки також зафіксували значні пошкодження нафтоналивного комплексу в Керченському порту.

Паливна криза та відключення світла

Наслідки ударів уже відчувають як російські військові, так і цивільне населення окупованого півострова.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), дефіцит пального поширився вже на більшість регіонів Росії. На самому півострові окупаційна влада навіть була змушена тимчасово припинити продаж бензину приватним особам.

Паралельно в Криму виник чорний ринок пального. Через Telegram та інтернет-платформи бензин продають нелегально за значно завищеними цінами. Мешканці також повідомляють про регулярні відключення електроенергії та проблеми з водопостачанням.

"Світло вимикають і вмикають, по суті, коли їм заманеться, але може пройти багато часу майже без нічого", – розповіла The Telegraph жителька Севастополя.

За її словами, через перебої з електрикою багато магазинів закриваються або працюють лише за готівку.

"Ми всі намагаємося допомагати один одному та ділитися інформацією", – додала вона.

Інший мешканець Севастополя описав ситуацію ще відвертіше:

"Тут усі пересуваються пішки. Машин набагато менше, багато людей почали їздити на велосипедах та скутерах".

У соцмережах кримчани також дедалі частіше скаржаться на постійні вибухи.

"Щоночі в Керчі лунають обстріли та пошкодження будинків, але в новинах про це навіть не згадують. Страх став частиною повсякденного життя", – написав один із користувачів Telegram.

Туристи тікають, бізнес закривається

Цього курортного сезону майже 79% бронювань готелів у Криму були скасовані, зазначає видання.

На дорогах до виїзду з півострова утворилися багатокілометрові затори, а місцевий бізнес почав масово згортати діяльність через високі витрати, нестачу пального та нестабільну роботу енергосистеми.

Старший аналітик Українського центру безпеки та співробітництва Антон Земляний вважає, що українська кампанія вже впливає на можливості російської армії.

"Є докази того, що українські атаки впливають на здатність росіян використовувати Крим як головний форпост окупації та свою основну військову базу на півдні", – зазначив він.

За його словами, проблеми з логістикою вже позначаються безпосередньо на фронті:

"Шість місяців тому співвідношення артилерійського вогню становило 2,4 до одного на користь росіян, зараз воно становить 1,6 до одного. На це вплинули українські удари по складах і логістичні труднощі з доставкою боєприпасів".

Ставка на нове покоління дронів

Ключову роль у кампанії відіграють нові ударні безпілотники середньої дальності, оснащені системами автономного наведення та супутниковим зв'язком Starlink.

Генеральний директор компанії NORDA Dynamics Назар Бігун пояснив, що саме автономне наведення стало одним із головних технологічних проривів:

"Термінальне наведення допомагає вразити ціль, незважаючи на затримку сигналу. Це дуже логічне рішення проблеми радіоелектронної боротьби".

За словами керівника інтеграції автономних систем Романа Делімарського, зараз Україна отримала унікальне технологічне вікно можливостей:

"Ми знаходимося в точці, де всі зірки зійшлися для переваги України над Росією... Щодня ми бачимо хороші новини вранці".

Водночас експерти попереджають, що ця перевага може бути тимчасовою, адже Росія активно шукає способи протидії новим українським безпілотникам.

Президент Володимир Зеленський також наголосив, що саме боротьба за повітряний простір може визначити результат війни.

"Якщо ви зупините ворога на полі бою, якщо ви зупините війну на суші, і якщо ви позбавите його панування на морі… тоді наступним полем бою стане небо. Ми перейшли в повітряну сферу. А в повітрі ми вже конкурентоспроможні", – сказав глава держави.

Крим у скруті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у розпал літнього туристичного сезону окупований Крим опинився під дедалі сильнішим тиском України, чиї дрони нищать на півострові транспортну, енергетичну та військову інфраструктуру.

Як пише видання Le Monde, перебої з електро- й водопостачанням, дефіцит пального та різке погіршення загальної економічної ситуації стало шоком для місцевих жителів і туристів.

На всій території окупованого півострова запровадили обмеження на продаж пального населенню, а роботу дитячих літніх таборів призупинили. Підконтрольна РФ адміністрація заявляла, що на період дії обмежень пальне "тимчасово" продаватимуть лише державним установам. Станом на кінець червня пального на більшості заправок Севастополя вже не було.

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