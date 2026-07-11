Масована атака на Київ: ППО не збила жодної балістичної ракети

Сили оборони знищили понад сотню ворожих безпілотників і дві керовані авіаційні ракети, однак усі шість балістичних ракет досягли цілей.

У ніч проти 11 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні та авіаційні ракети, а також понад 120 ударних безпілотників. Під час удару по Києву українській протиповітряній обороні не вдалося перехопити жодну із шести балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400.

За даними Повітряних сил ЗСУ, противник випустив шість балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400 із Брянської області РФ, чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69, дві протирадіолокаційні ракети Х-31 та 121 ударний безпілотник типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

Відео дня

Станом на 08:30 українська ППО збила або подавила дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 111 ворожих безпілотників. Водночас жодна з шести балістичних ракет не була перехоплена.

У Повітряних силах повідомили про влучання шести балістичних ракет, двох керованих авіаційних ракет і семи ударних дронів на 11 локаціях. Крім того, уламки збитих повітряних цілей впали ще на трьох локаціях.

Атака на Київ 11 липня - головні новини

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти в ніч проти 11 липня атакували Київ, внаслідок чого постраждало 10 людей, серед яких 11-річний хлопчик. Влучання та падіння уламків зафіксовані у різних районах столиці.

В ООН заявили, що атаки Росії в останні місяці спричинили найбільші жертви серед цивільних з 2022 року. В організації наголосили, що попередні дані за червень свідчать про ще більшу кількість жертв - щонайменше 265 людей було вбито і 1 тис. 816 поранено.

Вас також можуть зацікавити новини: