Трамп загнав Путіна у глухий кут угодою про ракети Patriot, - WP

У Москві заявили, що рішення Вашингтона щодо Patriot не сприятиме миру, тоді як у Києві назвали його важливим кроком для зміцнення української оборони.

США цього тижня погодилися надати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot, а президент Дональд Трамп публічно похвалив президента Володимира Зеленського. У Кремлі відреагували на ці кроки стримано, однак заявили, що вони можуть ускладнити переговорний процес і призвести до затягування війни, пише The Washington Post.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва не вважає нові домовленості ескалацією, але назвав підхід Вашингтона "помилковим". За його словами, посилення військової підтримки України нібито не допоможе мирному врегулюванню, а лише змусить Росію розширювати так звану "буферну зону".

Водночас Пєсков повторив, що Кремль нібито залишається відкритим до дипломатичного врегулювання та нової телефонної розмови між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом. При цьому Москва продовжує відкидати пропозиції Києва щодо особистої зустрічі президентів і повного припинення вогню.

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Під час саміту НАТО в Анкарі Трамп несподівано позитивно оцінив діяльність Зеленського.

"Він виконав дивовижну роботу", – сказав американський президент.

Також Трамп повідомив, що США дозволять Україні самостійно виробляти ракети Patriot:

"Ми збираємося надати вам ліцензію на виробництво ракет Patriot. Це досить круто... Я сказав: "Робіть їх самі".

Patriot залишаються одними з небагатьох західних систем, здатних перехоплювати балістичні ракети, якими Росія регулярно атакує українські міста.

Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що Росії стає дедалі складніше захищати власний повітряний простір. Він висловив сподівання, що нова угода допоможе створити умови для переговорів про завершення війни.

Сам Трамп додав, що хоча рішення можна розцінювати як ескалацію, воно може наблизити закінчення війни.

Тиск на Кремль

Попри критику Кремля, російські аналітики звернули увагу на зміну позиції Вашингтона. Політолог Володимир Пастухов заявив, що українській дипломатії вдалося змінити ставлення Заходу до війни.

За його словами, тепер саме Росії доведеться пояснювати нові "реалії на місцях" після того, як адміністрація Трампа почала публічно визнавати успіхи України.

"Тепер, – каже він, – саме Путін має ламати голову над тим, як представити "реалії на місцях" у більш вигідному світлі".

Водночас військові експерти застерігають, що запуск виробництва ракет Patriot в Україні не вирішить проблему швидко. Через складність технологій і жорсткий контроль США над виробництвом повномасштабний випуск таких ракет може розпочатися лише через кілька років.

Президент Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за рішення та наголосив, що Україну офіційно визнали державою, здатною освоїти виробництво таких високотехнологічних ракет.

За його словами, тепер сторони мають узгодити графік запуску виробництва, а чим швидше буде досягнуто домовленостей, тим швидше Україна зможе виготовляти ракети Patriot на власній території.

Ракети для Patriot в Україні - головні новини

Як повідомляв УНІАН, обіцянка президента США Дональда Трампа дозволити Києву виробляти американські ракети ППО Patriot є перемогою для президента України Володимира Зеленського. Але, як зазначають експерти з питань оборони, на запуск виробництва може знадобитися щонайменше рік, повідомляє Reuters.

Оскільки хронічний дефіцит ракет-перехоплювачів, ймовірно, триватиме до того часу, Київ стоїть перед складним вибором щодо того, які цілі слід захищати в першу чергу, оскільки Росія продовжує наносити удари по його містах та енергетичній інфраструктурі.

На тлі цих новин компанія-виробник Lockheed Martin заявила, що США та європейські союзники створюють спільний центр з техобслуговування ракет-перехоплювачів PAC-3 в Європі. Комплекс посилить готовність протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, забезпечивши можливості технічного обслуговування та підтримки в європейському регіоні. Пояснюється, що це має допомогти тримати ракети-перехоплювачі PAC-3 у готовності для швидкого розгортання у разі появи загроз.

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