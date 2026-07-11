РФ реагує на українські удари посиленням інформаційної війни проти Заходу, - розвідка Естонії

Росія доволі болісно реагує на успішні далекі удари України.

Росіяни реагують на успішні українські удари по різних нафтопереробних заводах та інфраструктурних обʼєктах у Росії активізацією інформаційної війни проти Заходу. Про це заявив голова розвідувального центру Сил оборони Естонії, полковник Антс Ківісельг, передає ERR.

За його словами, минулого тижня найбільша інтенсивність боїв, як і раніше, зберігалася на Донбасі на напрямках Костянтинівки, Лимана та Покровська.

"Хоча Російська Федерація ще більше посилила бойову активність, досягнувши приблизно 270 бойових контактів на добу, російська сторона не досягла значних успіхів на фронті", - висловився полковник.

Відео дня

Ківісельг додав, що для підтримки сухопутних атак РФ залучила від 8 500 до 10 000 тактичних безпілотних ударних систем на добу. Атаки дронів супроводжувалися приблизно 90 тактичними бойовими вильотами літаків на добу, під час яких на стаціонарні цілі на території України скидалося в середньому 280 корегованих авіабомб.

Російська кампанія терору

Військовий наголосив, що попри заяви російського диктатора Володимира Путіна про значні успіхи на фронті, у російської сторони насправді немає суттєвих досягнень на полі бою. За його словами, через фрустрацію від невдач у боях РФ здійснила кілька дальніх ударів в межах терористичної кампанії.

Ківісельг каже, що під час цих атак в України виникли проблеми з перехопленням балістичних ракет.

"Нестача в України боєприпасів для систем Patriot саме під час відбиття цих балістичних атак дала Росії можливість статистично зменшити кількість атак із застосуванням балістичних ракет. Якщо в червні росіяни використовували в середньому 40 балістичних ракет на один удар, то на початку липня ми бачимо, що їхня кількість зменшилася приблизно на третину, тобто використовується близько 30 ракет. Ймовірно, росіяни вважають, що з меншою кількістю ракет вони зможуть досягти того самого ефекту, для якого раніше їм доводилося використовувати більше ракет", - висловився естонський чиновник.

За його словами, Україна одночасно розширила спектр цілей та дальність ударів, які завдаються по території РФ.

"Це можна розділити на дві великі кампанії. По-перше, ізоляція Кримського півострова, і, по-друге, нейтралізація енергетичної інфраструктури та експортного потенціалу Росії. У результаті таких системних ударів у Росії було атаковано щонайменше шість аеродромів, де було знищено або пошкоджено щонайменше сім бойових літаків і невідому кількість дронів "Шахед". Тривають удари по транспортній інфраструктурі та портах, зокрема по морських портах Усть-Луга та Висоцький, розташованих неподалік від нас у східній частині Фінської затоки. Крім того, в районі Керчі було атаковано поромний термінал, а в Азовському морі - щонайменше 19 суден, які забезпечували Кримський півострів паливом або іншим військовим спорядженням. Такі атаки в Криму та Азовському морі можна вважати відносно успішними", - розповів полковник.

Росія реагує інформаційною війною

Ківісельг каже, що Росія доволі болісно реагує на успішні далекі удари України.

"Для цього використовується ворожа антизахідна риторика, що супроводжується погрозами та демагогією. Головним звинуваченням є те, що причиною успіху України є допомога та підтримка з боку Заходу", - наголосив він.

Військовий додав, що у межах таких ворожих наративів РФ також піддала нападкам країни Балтії та Фінляндію, наголошуючи, що ці держав дозволяють українцям використовувати свій повітряний простір для атак по Росії.

Також Кремль час від часу почав заявляти, що йдеться вже не про спеціальну військову операцію, а про повномасштабну війну, адже низка країн Європи та США підтримують Україну інформацією, розвідданими, спорядженням та озброєнням.

"Усі ці заяви, швидше за все, слугують цілям скоординованої інформаційної операції, ймовірна мета якої - викликати на Заході відчуття загрози у зв’язку з можливою ескалацією та підірвати єдність у подальшій підтримці України. У цьому контексті можна розглядати й теми, які останнім часом публічно обговорювалися, щодо можливих провокацій з боку Росії та навіть військових приготувань у напрямку країн Балтії. Однак наразі це слід розглядати радше як частину інформаційної війни, розв’язаної Росією з метою впливу на західну громадськість. Як і раніше, ми не бачимо з боку Росії жодних військових приготувань до проведення в найближчому майбутньому військової операції в країнах Балтії або в цьому регіоні", - запевнив Ківісельг.

НАТО і Росія - останні новини

Раніше The Telegraph писав, що хакери з РФ стежили за постачанням зброї Україні біля баз НАТО через зламані камери. Спецслужба Нідерландів повідомила, що російським хакерам вдалося зламати камери, оскільки багато пристроїв були недостатньо захищені через стандартні паролі та застаріле програмне забезпечення.

Водночас у Forbes розповіли, що Росія готує війська дронів до "великої війни" з НАТО. Як зазначив один з експертів, прагнення Москви пояснюється тим, що війна проти України не принесла Кремлю швидкої перемоги, а президент РФ Володимир Путін потребує військового успіху.

Вас також можуть зацікавити новини: