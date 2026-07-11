Іспанія позбавила підводника допуску до секретної інформації НАТО через шлюб з росіянкою

Суд підтримав рішення спецслужби CNI, яка визнала військовослужбовця потенційним ризиком для безпеки через його зв'язки з Росією.

Національний суд Іспанії підтвердив законність позбавлення сержанта Військово-морських сил доступу до секретної інформації після того, як спецслужби встановили його зв'язки з Росією та виявили проросійські погляди. Про це повідомляє El País.

Військовослужбовець служив фахівцем із радіоелектронної боротьби на дизель-електричному підводному човні S-70 Galerna та мав доступ до інформації з грифом NATO Secret.

Під час перевірки іспанська розвідка CNI встановила, що сержант не повідомив про шлюб із громадянкою Росії, укладений у Туреччині 27 грудня 2023 року. В Іспанії цей шлюб офіційно зареєстрували лише у квітні 2025 року.

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Крім того, слідство встановило, що військовий також не повідомив про наявність російського громадянства, яке отримав після окупації Криму у 2014 році. Відомо, що він народився в Україні, згодом став громадянином Іспанії, але російського паспорта позбувся лише після початку судового розгляду.

Соцмережі та проросійські заяви викликали підозру

Під час планової перевірки співробітники CNI також звернули увагу на активність військового у Facebook, X, Pinterest, VK та LinkedIn.

У своїх профілях він відкрито зазначав, що проходить службу в іспанських Збройних силах, що, на думку спецслужби, робило його потенційною ціллю для російської розвідки.

Під час співбесіди сержант пояснив, що користувався соціальними мережами для знайомств із жінками слов'янського походження, які проживають у Росії та Україні, через "спільність цінностей".

Ще більше занепокоєння викликала його відповідь на запитання про можливий конфлікт між Іспанією та Росією. За матеріалами суду, військовий заявив, що в разі війни попросив би не відправляти його на бойові завдання.

Суд дійшов висновку, що такі висловлювання разом з іншими обставинами "викликають сумніви щодо його відданості Іспанії" та свідчать про проросійські симпатії.

Національний суд наголосив, що для відкликання допуску до секретної інформації необов'язково доводити факт скоєння правопорушення. У рішенні зазначено, що достатньо обґрунтованого висновку про існування неприйнятного ризику для захисту секретних відомостей.

Водночас адвокат сержанта назвав рішення нелогічним і заявив, що оскаржуватиме його у Верховному суді Іспанії. Захист стверджує, що військовий повідомив безпосереднього командира про одруження, а його слова про можливу війну з Росією були лише особистими моральними роздумами, а не відмовою виконувати військовий обов'язок.

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