Голосування на Луганщині відбудеться лише у двох округах - ЦВК

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

Охендовський зазначив, що вибори відбудуться в усіх без винятку регіонах, окрім АР Крим та міста Севастополь. "Голосування буде відбуватись також і в Луганській та Донецькій областях. На жаль, з певними прикрими особливостями", - сказав Охендовський.

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Він нагадав, що у Луганській області утворено 12 виборчих округів. "Голосування у Луганській області буде відбуватись лише у двох виборчих округах у зв'язку з об'єктивною неможливістю внаслідок форс-мажорних обставин, внаслідок дій терористичних угруповань, доставити виборчі бюлетені до інших ОВК", - наголосив голова ЦВК, зазначивши, що два виборчих округа, на яких завтра відбудеться голосування, - це округ 115, центр якого перебуває у місті Сватово та округ 114 з центром у місті Біловодську.

За його словами, до цих виборчих комісій бюлетені доставлені. "Голосування там відбудеться обов'язково. Насправді виборчі бюлетені доставлені до комісій всієї Луганської області, але для того, щоб не піддавати загрозі здоров'я і життя членів виборчих комісій, виборців у інших округах Луганської області, голосування там завтра не відбудеться. Відповідно, ЦВК не буде очікувати протоколи з підсумками голосування з 10 виборчих округів, утворених в Луганській області", - наголосив він.

В той же час Охендовський зазначив, що ситуація у Донецькій області постійно змінюється і перебуває під постійним контролем ЦВК, яка працює у взаємодії з правоохоронними органами для того, щоб мати об'єктивну картину на початок завтрашнього дня щодо того в яких виборчих округах можна буде організувати голосування у Донецькій області.

"Але, я підкреслюю, їх буде точно більше, ніж у Луганській області", - сказав він, зазначивши, що у Донецькій області також існують об'єктивні форс-мажорні проблеми, пов'язані з доставкою виборчих бюлетенів до виборчих комісій.

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"На цей час, жодне відправлення виборчих бюлетенів не захоплено, жодні виборчі бюлетені не знищені і, якщо буде така можливість, то вони будуть доставлятись до виборчих комісій, в тому числі і вночі з 24 на 25 травня", - сказав Охендовський, зазначивши, що остаточну картину виборчих округів, де буде організовано голосування, ЦВК зможе оприлюднити лише завтра зранку.

Він також від імені ЦВК, вибачився перед виборцями Луганської і Донецької областей тих округів, де не зможе бути забезпечена реалізація їхнього конституційного права обирати президента України і наголосив, що ЦВК зробила все можливе аби організувати голосування.