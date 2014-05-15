Не горять, міняють колір і світяться в ультрафіолеті - журналістам показали виборчі бюлетені

Бюлетені на президентські вибори коштують 42 млн грн, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Один бюлетень коштує одну гривню 20 копійок. Його розміри - 20 на 60 сантиметрів. У ньому - 21 одне прізвище в алфавітному порядку. Полотно зручне, шрифт - читабельний, каже Дмитро Москаленко, який 30 років працює в поліграфкомбінаті. Він готував до друку бюлетені на всі вибори в Україні. Пригадує метрові полотнища з попередніх парламентських виборів і каже, що ці йому подобаються більше.

Читайте такожПрезидентські вибори 25 травня стануть найдешевшими в історії щодо витрат кандидатів – ЦВКЗагалом Москаленку з колегами треба надрукувати 34 мільйони 643 тисячі 888 бюлетенів. На це лишилося тільки три дні, але в ЦВК кажуть, що вкладуться. Бюлетень світиться, як гроші, під ультрафіолетом, не горить і змінює колір. Тому у разі сумніву можна легко перевірити, сфальшований бюлетень, чи ні.

При температурі 35 градусів і вище він стає жовтим. Директор державного поліграфкомбінату запевняє, що для захисту використали всі видимі і непомітні для ока спеціальні фарби. Тому підробити бюлетені вкрай складно. Голова ЦВК Михайло Охендовський каже, що бюлетенів буде на піввітсотка більше на кожній звичайній і закордонній виборчих дільницях і наголосив, що українці з Криму, Донеччини та Луганщини зможуть отримати бюлетень за спрощеною системою.

До кожної партії бюлетенів приставлять охорону, але голова ЦВК не розголошує, як це буде із метою безпеки. Але запевнив, що на всі 213 виборчих дільниць бюлетені доставлять, не повезуть бюлетені лише до Криму. На виборчі дільниці бюлетені розвозитимуть із 18 травня.

Нагадаємо, що на минулих виборах українці зіпсували понад мільйон бюлетенів.