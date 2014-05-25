З 26 травня в Криму обмежать вивезення продуктів харчування за межі півострова - Тимчук

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Центру військово-політичних і сследований Дмитро Тимчук.

"З завтрашнього дня (26 травня) буде обмежено вивезення з Криму продовольчих товарів (борошно, олія, яйця, пшениця продовольча, цукор, крупа, м'ясо і м'ясопродукти тощо). Таке рішення прийняло нелегытимне "Міністерство аграрної політики і продовольства Криму. Офіційне формулювання полягає в тому, що дані заходи вживаються з метою забезпечення продовольчої безпеки", - повідомив Тимчук.Читайте такожРосія обмежила перелік дозволених у Криму українських продуктів

Раніше, за оперативними даними групи "Інформаційний опор", міністр оборони Росії Шойгу довів до нелегітимних влади Криму завдання керівництва РФ про опрацювання питання забезпечення життєдіяльності Криму "в умовах повної відсутності продовольства з України", - наголошує експерт.

Також була поставлена задача визначити механізм продовольчого забезпечення півострова через Керченську протоку.