У Маріуполі не відкрилися 13 виборчих дільниць - ЗМІ

Як вдалося дізнатися, у 59 окрузі (Приморський і Жовтневий райони) поки не почали роботу 10 дільничних комісій - їм просто не видали бюлетені, повідомляє 0629.com.ua.Читайте такожЗМІ: виборчі дільниці в Сєвєродонецьку не відкрилися

У 58 виборчому окрузі (Іллічівський та Орджонікідзевський райони) не працюють 3 дільничних комісії. Причина - брак людей. «Комісії просто не сформовані», - пояснюють в окружкомі.

Серед ділянок, де сьогодні не голосують - психіатрична лікарня.