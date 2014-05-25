На Луганщині вибори президента проходять лише в двох із 12 округів

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар виконуючого обов'язки голови Луганської облдержадміністрації Ірини Веригіної Володимир Шайда.

За його словами, в цих районах все підготовлено до проведення виборів.

«У 114-му окрузі не працюють Слов‘яносербський і Станично-Луганський виборчкоми. 115-й округ працює у повному складі. Голосування почалося вчасно, о 8-й ранку, і на даний момент проходить активно. Провокацій наразі відмічено не було, все у звичайному режимі», - сказав Шайда.Читайте такожВиборчі дільниці у Донецьку закриті - ЗМІ

У свою чергу, Веригіна на своїй сторінці у Facebook закликала парламент позбавити народних депутатів від Партії регіонів і КПУ повноважень за пособництво сепаратистам, які зірвали вибори в 10 округах області.

«Попри страшний тиск на членів ОВК і ДВК, викрадання людей і залякування, в Луганській області 2 окружні комісії працюють... Луганщина голосує! На жаль, терористи позбавили можливості проголосувати багатьох жителів Луганщини, і депутати Луганської обласної ради сприяли зриву виборів на деяких округах. Саме захищаючи свої бізнес-інтереси, вони штовхнули людей у криваве протистояння. Я звертаюся до депутатів Верховної Ради з вимогою позбавити народних депутатів від ПР і комуністів їх мандатів за пособництво сепаратистам і зраду», - заявила Веригіна.Читайте такожГолосування на Луганщині відбудеться лише у двох округах - ЦВК

Варто зазначити, що сьогодні для жителів Луганської області, які не дістали можливості реалізувати своє право у формуванні влади в державі, почалося інтернет-голосування. Таким чином організатори проекту сподіваються дізнатися думку жителів Донбасу, які не змогли проголосувати на виборах президента на своїх виборчих дільницях через блокування роботи ОВК і ДВК.