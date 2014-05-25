У Луганську здійснена DDoS-атака на сайт для он-лайн голосування

Як повідомив адміністратор сайту Андрій Мітяєв, більше 4 годин хостинг-провайдер, на сервері якого розташований сайт, не може відбити хакерську атаку і відновити роботу інтернет-ресурсу.

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За словами Андрія Мітяєва, атака почалася близько 10.30.

«Ми готуємо заяву в СБУ за цим фактом. Жителям Донбасу не дають навіть віртуально висловити свою громадянську позицію», - обурився Андрій Мітяєв.

Громадський прес-центр vybory.lg.ua був організований з метою моніторингу порушень та інформування жителів Луганської і Донецької областей про хід голосування на виборах президента України.

Як повідомляв УНІАН, в Луганській області вибори президента України проходять тільки у двох із 12 виборчих округів: №115 з центром в місті Сватове та №114 з центром у Біловодську. Явка виборців на 12.00 склала близько 18%.