Міліціонери затримали брата "народного мера" Маріуполя
Під час збройного опору співробітникам міліції загинув охоронець Дениса Кузьменка.
Сьогодні в Маріуполі під час нападу на співробітників спецпідрозділу міліції особливого призначення затримано брата так званого «народного мера» Маріуполя Дмитра Кузьменка - Дениса Кузьменка.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляється на сайті МВС.
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Під час збройного опору співробітникам міліції загинув охоронець Дениса Кузьменка.
Затриманого етаповано за межі області. З ним проводяться слідчі дії. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.
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Денис Кузьменко підозрюється у скоєнні низки протиправних дій, в тому числі захопленні адміністративних будівель, організації масових заворушень, спробах зірвати вибори президента України на окремих виборчих дільницях.