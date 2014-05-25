На Луганщині в ході АТО затримали "якогось прокурора РФ з Криму" і "козака-отамана" - ЗМІ

Серед бойовиків, які напали сьогодні на 6 виборчих дільниць у Новоайдарському районі Луганської області є «прокурор РФ з Криму» «козак-отаман» і «сотники Луганської народної республіки».

Про це повідомляє Восточный вариант.

Зараз українські військові допитують 14 затриманих бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, у Новоайдарському районі на півночі Луганської області підрозділами АТО знищені двоє терористів, 14 затримано.