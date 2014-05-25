На Луганщині в ході АТО затримали "якогось прокурора РФ з Криму" і "козака-отамана" - ЗМІ

21:52, 25 травня 2014
Політика
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Серед затриманих бойовиків, що напали на виборчі дільниці в Новоайдарському районі, якийсь «прокурор РФ з Криму», «козак-отаман» і «сотники ЛНР».

Серед бойовиків, які напали сьогодні  на 6 виборчих дільниць у Новоайдарському районі Луганської області є «прокурор РФ з Криму» «козак-отаман» і «сотники Луганської народної республіки».

Про це повідомляє Восточный вариант.

Зараз українські військові допитують 14 затриманих бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, у Новоайдарському районі на півночі Луганської області підрозділами АТО знищені двоє терористів, 14 затримано.

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