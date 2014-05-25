У Новоайдарському районі знищені двоє терористів, 14 затримані - Аваков

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

«Тільки що доповіли із зони АТО на півночі Луганської області: Новоайдарський район. Терористи з так званої ЛНР громили із зброєю 263-ю виборчу дільницю», - повідомив він.

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«Підрозділи АТО відреагували вчасно. Двоє терористів знищені, 14 затримані, решта втекли. З нашої сторони троє легко поранені», - заявив міністр.

«Серед купи вилученої зброї, козачих папах, морпіховських підсумків і здавленої російської говірки і відповідної лексики - типи з документами - отаман, вахмістр Донського козацтва... Затриманих вертольотами переправлено до однієї із сусідніх областей», - додав Аваков.

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області вибори президента України проходять лише в двох із 12 виборчих округів: № 115 з центром у місті Сватовому і № 114 з центром у Біловодську.

Увечері голова Комітету виборців України Олександр Черненко у своєму Twitter написав, що в Новоайдарі Луганської області йде жорстокий бій між українськими силовиками і терористами, у Новоайдарському районі терористи захопили 4 виборчих дільниці.