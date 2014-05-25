За Порошенка проголосували 55,7% виборців, за Тимошенко 12,8% – оновлені дані екзит-полу

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать оголошені на прес-конференції у Києві результати Національного екзит-полу - 2014, який провели фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Центр Разумкова.

Читайте такожТелевізійний екзит-пол: Третина українців знали, за кого голосуватимуть, ще півроку тому

За Михайла Добкіна проголосували 2,1% виборців, за Ольгу Богомолець та Вадима Рабіновича - по 2%, за Олега Тягнибока – 1,3%, за Петра Симоненка – 1,1%.

Водночас, Дмитро Ярош отримав — 1%, Андрій Гриненко — 0,5%, Валерій Коновалюк — 0,3%, Юрій Бойко та Володимир Саранов — по 0,2%, Ренат Кузьмін, Олександр Клименко, Василь Цушко, Зорян Шкіряк та Микола Маломуж — по 0,1%, та Василь Куйбіда — 0% (0%).

Викреслили усіх - 1,4% виборців (0,9%).

Всього було опитано 17 тис. 516 респондентів на 351 виборчій дільниці. Застосовувалася методика “таємного голосування”.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,5% для головних кандидатів (за чисельністю отриманих голосів) і в межах 0,5-1% - для інших кандидатів.