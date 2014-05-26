У Конгресі США вже назвали Порошенка новообраним президентом України

Про це повідомляє сайт Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США, який сьогодні, 25 травня, оприлюднив заяву голови комітету Ройса під назвою "З приводу обрання президентом України Петра Порошенка".

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"Ці вибори є переконливою перемогою української демократії та великим провалом зусиль (президента РФ - УНІАН) Володимира Путіна розділити країну. Проголосувавши сьогодні, українці в усіх регіонах показали свою прихильність єдиній, незалежній та демократичній Україні", - повідомляється в заяві.

"Коли я зустрівся минулого місяця із новообраним президентом Петром Порошенком, я був вражений його поглядами на розбудову країни, включно з давно назрілими та критично необхідними реформами, покликаними подолати корупцію та сприяти економічному росту та національній єдності. Слова мають стати ефективними діями. Під час нашої зустрічі я запевнив Порошенка, що США будуть і надалі підтримувати Україну у її боротьбі із викликами на шляху до майбутнього", - наголошує Ройс.