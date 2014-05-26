Партія регіонів визнає, що президентські вибори відбулися

Про це в прямому ефірі Шустер Live заявив один з лідерів Партії регіонів Олександр Вілкул, повідомляє Сегодня.

"Вибори відбулися. В України є легітимно обраний президент. Перемогла Україна, а значить, перемогла і Партія регіонів", - сказав він.

"Я не став би зациклюватися на результаті Михайла Добкіна, тому що ми всі бачимо: на території, на якій проживає близько 20% виборців, проголосувало всього кілька десятків тисяч осіб", - підкреслив Вілкул.

Читайте такожУ Донецькій області за станом на 21.00 явка виборців склала 15,63% - КВУ

Крім того, він запевнив, що в Донбасі вибори відбулися.

"У Донецькій області всього 2400 виборчих комісій. Всі вони на 100% укомплектовані представниками Партії регіонів (99% місцевого самоврядування в Донецькій області - представники ПР). Враховуючи складність ситуації в регіоні, президентські вибори відбулися тільки в 25% виборчих комісіях. В інших не відбулися з причини безпеки людей", - заявив Вілкул.

Нагадаємо, Порошенко лідирує даними екзит-полів. Так, за даними національного екзит-полу-2014 (проводили спільно Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), Центр Разумкова), голоси між кандидатами розподілилися наступним чином: Петро Порошенко - 55,9% голосів, Тимошенко - 12,9%, Олег Ляшко - 8%.

"Всеукраїнський телевізійний екзит-пол" провела компанія TNS на замовлення телеканалів "Інтер", ICTV, "1+1" і "Україна":

Петро Порошенко - 57,3% голосів

Юлія Тимошенко - 12,4%

Олег Ляшко - 8,7%