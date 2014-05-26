У Європі зараз дуже підтримують ідею безвізового режиму для України – німецький політолог



Про це в ефірі Радіо Свобода заявив німецький політолог Андреас Умланд.

Він також зазначив, що, на його думку, популярність на виборах у Європарламент крайніх правих партій у підсумку суттєво не вплине на домовленості про безвізовий режим із Україною.

«Я не думаю, що вони (ультраправі партії) якось вплинуть на рішення про безвізовий режим. Нині це завдання для України – створити всі передумови для відкриття безвізового режиму. Я вважаю, що у Європі ідея надання Україні безвізового режиму має велику підтримку», – зазначив він.

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Умланд також наголосив, що відмінності у позиції щодо українсько-російської кризи у Європі зумовлені різними економічними відносинами тієї чи іншої країни з Москвою.

«Однозначної єдності у Європі немає. Найголовніше – це не ідеологічна різниця, а те, що Росія має з різними країнами різні економічні відносини», – додав німецький експерт.