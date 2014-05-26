ЦВК опрацювала 20% виборчих протоколів: Порошенко лідирує з великим відривом
06:20, 26 травня 2014Політика
0 0
Центральна виборча комісія станом на 6.00 ранку опрацювала 20,6% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів на позачергових президентських виборах, що відбулися 25 травня.
У Порошенка - 54,38%, у Тимошенко - 13,21% Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднені Центральною виборчою комісією.
Читайте такожЦВК опрацювала 10,17% виборчих протоколів
Так, за результатами опрацювання 15,12% протоколів дільничних виборчих комісій, за Петра Порошенка проголосували 54,38 % виборців; за Юлію Тимошенко — 13,21%; за Олега Ляшка — 8,46%, за Анатолія Гриценка — 5,52 %, за Сергія Тігіпка — 4,97%, за Михайла Добкіна — 3,31%, за Вадим Рабіновича — 2,08%. Всі інші кандидати набрали менше 2 відсотків голосів виборців.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter