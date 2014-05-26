ЦВК опрацювала 20% виборчих протоколів: Порошенко лідирує з великим відривом



Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднені Центральною виборчою комісією.

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Так, за результатами опрацювання 15,12% протоколів дільничних виборчих комісій, за Петра Порошенка проголосували 54,38 % виборців; за Юлію Тимошенко — 13,21%; за Олега Ляшка — 8,46%, за Анатолія Гриценка — 5,52 %, за Сергія Тігіпка — 4,97%, за Михайла Добкіна — 3,31%, за Вадим Рабіновича — 2,08%. Всі інші кандидати набрали менше 2 відсотків голосів виборців.