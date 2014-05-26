ЦВК опрацювала 40% виборчих протоколів: у Порошенка — 54,09%, у Тимошенко — 13,13%
08:47, 26 травня 2014Політика
0 0
Центральна виборча комісія продовжує обробляти протоколи дільничних виборчих комісій.
ЦВК опрацювала 40% виборчих протоколів: у Порошенка — 54,09%, у Тимошенко — 13,13%
/ REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено Центральною виборчою комісією.Читайте такожУ штабі Порошенка нарахували 56% голосів за свого кандидата
Так, за результатами опрацювання 40% протоколів дільничних виборчих комісій, за Петра Порошенка проголосували 54,09% виборців; за Юлію Тимошенко — 13,13%; за Олега Ляшка — 8,49%, за Анатолія Гриценка — 5,47 %, за Сергія Тігіпка — 5,09%, за Михайла Добкіна — 3,36%, за Вадима Рабіновича — 2,21%. Всі інші кандидати набрали менше 2 відсотків голосів виборців.
Загальна кількість голосів “за” - 6 млн 483 тисячі 289.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter