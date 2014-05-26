КВУ: мером Херсона обраний представник "Батьківщини" Миколаєнко

Як повідомили в Херсонському обласному відділенні КВУ, в місті вже опрацьовано 90% протоколів. За результатами підрахунків секретар Херсонської міськради, виконувач обов'язків мера Володимир Миколаєнко набрав 35,95% голосів (42226 виборців).

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На другому місці місцевий підприємець Ігор Семенчев - 12,74% голосів (14963 виборців). За ним ідуть: В'ячеслав Яременко - 12,55% голосів (14737 виборців), Владлен Гірін - 9,72% голосів (11409 виборців), Олексій Урсуленко - 8,87% голосів (10417 виборців ), Станіслав Путілов - 7,98% голосів (9372 виборців), Зоя Бережна - 5,59% голос (6561 виборців ).

Також у повідомленні наголошується, що в Дніпровському районі будуть перераховані результати голосування на одній із спецдільниць, оскільки 30% тих, хто проголосував там, не мали права голосувати.