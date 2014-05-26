На Донеччині та Луганщині тільки 5% виборців взяли участь у голосуванні

На позачергових виборах президента України проголосували лише 5% виборців Донецької та Луганської областей, хоча можливість для голосування була забезпечена майже для чверті населення даних регіонів.

Про це голова громадської організації «Комітет виборців України» Олександр Черненко заявив на прес-конференції в УНІАН.

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«Вчора стало зрозуміло, що вибори у нас відбулися в 7 округах Донецької та двох округах Луганської області. Якщо сьогодні оцінювати кількість і масштаби цього голосування, ми можемо зрозуміти, що ці вибори пройшли десь на чверті дільниць Луганської та Донецької областей. Враховуючи те, що там була незначна явка, то охоплено цими виборами було не більше 5% жителів Донецької та Луганської областей, хоча можливість проголосувати була створена для чверті виборців», - заявив Черненко.

За його словами, причини невисокої явки виборців у цих регіонах різні – від особистого небажання до погроз і побоювань жителів за своє життя.

Черненко звернув увагу на те, що в тих округах Донецької та Луганської областей, де голосування все ж таки почалося, працювала лише частина виборчих дільниць. При цьому після початку голосування деякі з них були захоплені терористами, озброєні люди знищували документи й оргтехніку, вилучали бюлетені та переслідували членів окружних виборчкомів.

Як сказав експерт, рішення про те, чи проводити вибори в тому або іншому населеному пункті, приймалися спільно місцевими органами влади, правоохоронними органами й Центральною виборчою комісією. На думку глави КВУ, в більшості випадків із урахуванням ситуації, що склалася в регіоні, такі рішення були правильними й допомогли уникнути провокацій.

Як повідомляв УНІАН, за даними Центральної виборчої комісії, явка виборців на позачергових виборах президента України станом на 20.00 25 травня становила 60,29%.

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Станом на 11.00 26 травня ЦВК опрацювала 60,51% електронних протоколів дільничних виборчих комісій. Попередні дані такі: за Петра Порошенка проголосували 53,71% виборців, за Юлію Тимошенко - 13,07%, за Олега Ляшка - 8,47%, за Анатолія Гриценка - 5,47%, за Сергія Тігіпка - 5,25%, за Михайла Добкіна - 3,43%, за Вадима Рабіновича - 2,31%. Всі інші кандидати, за попередніми підрахунками, набрали менше 2% голосів.

Всього проголосували 10 млн 262 тис. 489 виборців.