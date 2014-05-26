У Слов'янську звільнили з полону в.о. начальника міської міліції
15:52, 26 травня 2014Політика
0 0
Про це повідомили його родичі.
У Слов'янську триває терор / REUTERS
У Слов'янську звільнений з полону в.о. начальника Слов'янського МВ УМВС України в Донецькій області підполковник Олександр Давиденко. Про це "ОстроВу" повідомили його родичі.
Читайте такожТортури та погрози розстрілу: фотограф розповіла про перебування в полоні у терористів
Як повідомлялося раніше, бойовики в Слов'янську утримували Давиденка з 18 травня у полоні в захопленій будівлі міськуправління СБУ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter