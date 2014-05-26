У Слов'янську звільнили з полону в.о. начальника міської міліції

У Слов'янську звільнений з полону в.о. начальника Слов'янського МВ УМВС України в Донецькій області підполковник Олександр Давиденко. Про це "ОстроВу" повідомили його родичі.

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Як повідомлялося раніше, бойовики в Слов'янську утримували Давиденка з 18 травня у полоні в захопленій будівлі міськуправління СБУ.