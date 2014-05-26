З Донецька до РФ депортували двох російських журналістів - ЗМІ

Двох журналістів російського телеканалу "Лайф Ньюз" депортували з Донецька до Росії. Про це повідомило "ОстроВу" джерело у правоохоронних органах.

За словами співрозмовника агентства, раніше було відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення двох журналістів - кореспондента та оператора - "Лайф Ньюз" Шустрой Ю. та Пудовкіна М. Але сьогодні провадження було припинено.

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"25 травня співробітники СБУ відвезли до українсько-російського прикордонного пункту "Успенка", після чого обидва журналіста були депортовані на батьківщину", - підкреслило джерело.