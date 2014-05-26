Євросоюз вітає Україну з проведенням виборів

Про це йдеться у спільній заяві президента Ради ЄС Германа ван Ромпея і президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу, текст якої є у розпорядженні УНІАН.

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«ЄС вітає з проведенням вчора президентських виборів в Україні. Ми розраховуємо на тісну співпрацю разом з наступним президентом в цілях забезпечення політичної та економічної стабільності України», - йдеться у заяві.

«Беремо до відома гарну попередню оцінку БДІПЛ/ОБСЄ про те, що вибори президента України характеризувалися високою явкою і чіткою рішучістю з боку влади провести справжні вибори у відповідності до міжнародних зобов'язань і до основоположних свобод, незважаючи на вороже оточення та загрозу безпеки в двох східних регіонах країни», - наголошується в заяві.

«Всі українці повинні прийняти це голосування як можливість нового початку для країни і прийняти результати голосування після того, як остаточні результати стануть відомими», - зазначають Ромпей та Баррозу.