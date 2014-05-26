ЦВК: Другий тур виборів не потрібен, оскільки президента обрано

Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський заявляє, що необхідності у проведенні другого туру президентських виборів немає, оскільки главу держави обрано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

За словами Охендовського, хоча в ЦВК ще не надійшли всі повідомлення з дільниць, але з урахуванням тенденції, яка демонструється в ході підрахунку голосів, необхідності у проведенні повторного голосування не буде.

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“Хоча до ЦВК ще не надійшли всі повідомлення, по-перше, з урахуванням тенденцій, які демонструються в ході підрахунку голосів, по-друге - кількість голосів, яка віддана за кандидата у президенти, а також того факту, що один з кандидатів очевидно набирає більшість голосів у всіх без виключення регіонах, вже зараз можна зробити висновок, що необхідності у проведенні повторного голосування не буде”, - сказав Охендовський.

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Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія вже опрацювала 85,15% електронних протоколів ДВК. Згідно з їхніми даними, лідирує Петро Порошенко, який набрав 54,05% голосів.