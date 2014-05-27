Польща чекає на "рішучі реформи" з подолання кризи в Україні

Найбільший західний сусід України, Польща, вважає Петра Порошенка легітимно обраним президентом та сподівається на "рішуче" впровадження проєвропейських реформ для вирішення найбільшої кризи в Українській державі з часів здобуття незалежності в 1991 році.

Про це йдеться в заяві речника польського Міністерства закордонних справ Марчіна Войчеховського, текст якої передано УНІАН.

Читайте такожПорошенко не виключає, що його перший закордонний візит у якості президента буде до Польщі

"Польща позитивно оцінює хід голосування та організацію президентських виборів в Україні 25 травня цього року. Поділяємо попередню оцінку ОБСЄ, що вибори відбулися згідно з демократичними стандартами", - йдеться у документі.

МЗС Польщі висловив жаль через те, що не всі мешканці Донецької, Луганської областей та Криму змогли взяти участь у виборах, підкресливши, що це "не позбавляє легітимності" цього голосування.

Польща висловила сподівання, що результати виборів визнають усі держави ОБСЄ, до якого входить теж Росія.

"Велика підтримка Петра Порошенка є не лише висловленням довіри громадян, але й також великим зобов'язанням. Вибори однозначно продемонстрували, що українці виступають за унітарний устрій своєї держави, європейський напрямок реформ та необхідність боротьби з корупцією", - йдеться в заяві.

"Сподіваємося, що результат виборів приведе до політичної та економічної стабілізації в Україні, а нова влада розпочне рішучі реформи, необхідні для подолання найглибшої кризи в Україні з часів незалежності", - відзначив Войчеховський.

Читайте такожУкраїнські акції на Варшавській біржі в перший день після виборів зросли майже на 10%

Як повідомляв УНІАН, за даними 94,12% опрацьованих виборчих протоколів, Порошенко вперше в сучасній історії України виграв позачергові президентські вибори вже у першому турі, набравши понад 54% голосів виборців.

Юлію Тимошенко підтримали 13% українців, котрі взяли участь у недільному голосуванні.

Президент Польщі Броніслав Коморовський привітав Порошенка з перемогою у виборах ще в неділю увечері після оголошення результатів екзит-полів, які показали його перемогу з 56-57% підтримкою.