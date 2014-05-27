На виборах мера Миколаєва переміг Гранатуров

Як повідомили УНІАН у Миколаївській міській виборчій комісії, протокол з результатами голосування був затверджений увечері 26 травня.

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За Юрія Гранатурова проголосували 27,69% виборців, що взяли участь у голосуванні (50 тис. 347) на другому місці - Сергій Ісаков з результатом 22,84% (41 тис. 516).

Як повідомляв УНІАН, 2 березня 2013 року помер міський голова Миколаєва Володимир Чайка, який обіймав посаду мера майже 13 років.

Обов'язки міського голови з березня по вересень 2013 року виконував секретар Миколаївської міської ради Володимир Коренюгін. Після його смерті 24 вересня новим секретарем міськради та виконувачем обов'язки міського голови Миколаєва був обраний Юрій Гранатуров, голова адміністрації Ленінського району Миколаєва.