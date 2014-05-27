МЗС закликає світ змусити Кремль не перекидати терористів і зброю в Україну

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України щодо чергового факту збройної агресії проти України з території Російської Федерації.

«Незважаючи на попередження, передані українською стороною дипломатичними каналами, щодо концентрації на українсько-російському кордоні до 40 вантажних автомобілів з озброєними людьми, російська сторона не вжила жодних кроків для попередження їх проникнення на територію України», - констатували у зовнішньополітичному відомстві.

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Зокрема, як підкреслили в МЗС, 27 травня близько 4-ї години ранку колона у складі кількох вантажних та легкових автомобілів здійснила спробу перетину державного кордону України в районі населеного пункту Астахове (Луганська область).

«Все це відбувалося при повній бездіяльності російських прикордонників», - йдеться в заяві.

Більше того, наголосили в МЗС України, є всі підстави стверджувати, що направлення російських терористів на територію України організовується і фінансується під безпосереднім контролем Кремля та російських спецслужб.

«По суті, ми маємо справу з неприхованою агресією проти України з боку Росії, експортом російського тероризму на територію нашої держави. Сьогодні у східних областях України нашим правоохоронцям протистоять добре підготовлені і озброєні російські найманці, готові грабувати, залякувати, катувати і вбивати українських громадян», - йдеться в заяві.

При цьому в МЗС наголосили, що «світ переконаний, що намагання Кремля перекласти свою відповідальність за події у східних областях України на українську владу та сили антитерористичної операції, є нічим іншим, як лише брехливою та цинічною пропагандою».

За словами авторів заяви, агресивні дії Росії та підконтрольних їй колабораціоністів з терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР» є ще одним свідченням того, що Кремль не має наміру виконувати Женевські домовленості навіть після того, як в Україні були проведені визнані усім світом демократичні президентські вибори.

У зв’язку з цим МЗС закликає міжнародне співтовариство вжити негайних і рішучих дій, щоб зупинити агресію Росії проти України та світового порядку.

«Ми бачимо, що ціною дальших спроб діалогу з Кремлем з надією на його конструктивність, є дедалі більші людські жертви, відповідальність за які лежить виключно на російському окупантові», - підкреслюється в заяві.

Як наголосили у зовнішньополітичному відомстві, необхідно спільними зусиллями змусити Кремль припинити постачання терористів і зброї на територію Української держави, відкликати російських диверсантів з території України, щоб відновити мир і стабільність у державі та регіоні.