Меркель привітала Порошенка з високим результатом

Про це йшлося під час їхньої телефонної розмови, повідомила УНІАН прес-служба Порошенка.

За його словами, головною темою спілкування стали президентські вибори в Україні та майбутній розвиток відносин України з Німеччиною та ЄС. Меркель відзначила важливість проведення чесного та прозорого процесу волевиявлення та привітала особисто Порошенка з високим результатом.

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Крім того, Порошенко та Меркель відзначили важливість реалізації спільних програм зі створення робочих місць на Донбасі. Особливу увагу сторони приділили питанню найшвидшого врегулювання конфлікту на сході України.

Також Меркель поінформувала Порошенка про результати засідання Європейської ради на рівні голів держав.

У свою чергу, лідер президентських перегонів відзначив послідовну позицію Німеччини та подякував особисто канцлеру за підтримку стабільності та європейського курсу України.