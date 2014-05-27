Новообраний мер Одеси пообіцяв забезпечити в місті мир

Новообраний мер Одеси Геннадій Труханов обіцяє забезпечити в місті мир і спокій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Труханов заявив після складання присяги Одеського міського голови.

«Своє основне завдання, наше спільне завдання бачу в тому, щоб забезпечити безпеку в місті, повернути в місто мир і спокій. Це – насамперед. І це ми можемо робити, об'єднавшись разом - одесити і депутатський корпус. Безперечно, після цього нам необхідно, щоб міська влада забезпечила гідне життя в нашому місті», - заявив він.

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Він також подякував всім містянам за прояв політичної свідомості, яку назвав величезним кредитом довіри одеситів.

«Ми живемо і працюємо в дуже складний час. Є об'єктивні труднощі в управлінні міським господарством, але, ведучи політичну боротьбу за посаду міського голови, я все це чудово розумів і мене нітрохи це не лякало. Я відчуваю в собі сили. І найголовніше, я відчував завжди вашу підтримку і взаєморозуміння. Це надихає. Сподіваюся на це і в майбутньому. Час передвиборних слів закінчився. Настає час конкретних справ на благо Одеси й одеситів», - заявив міський голова.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Одеської міської виборчої комісії, за підсумками голосування на позачергових виборах 25 травня Одеським міським головою обрано Труханова 1965 року народження, члена Партії регіонів, депутата Верховної Ради, за якого подано 146,022 тис. голосів виборців - 43,49% тих, хто взяв участь у голосуванні (20,3% внесених до списків виборців).

За його найближчого суперника Едуарда Гурвіца, за даними комісії, проголосували 107,526 осіб — 32,02% (14,9% всіх виборців Одеси).