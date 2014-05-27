Новим мером Одеси став Геннадій Труханов

Переможну крапку поставила «вотчина» кандидата - Суворовський район, де за Труханова проголосували 51484 людини з 94575, які взяли участь у виборах (54,4%).

Едуарда Гурвіца підтримали 27942 виборця (29,5%). На третьому місці Валерій Матковський, на четвертому - Дарт Вейдер, на п'ятому - Геннадій Чекіта, повідомляє Думська.

Таким чином, всього Труханов отримав 146022 голоси (43,49%). Гурвіц - 107526 (32,02%). Явка склала 46,7%.

Зараз ТВК повинен занести ці цифри в свій протокол і винести постанову про визнання Труханова мером.

Новообраний міський голова прийме присягу на позачерговій сесії міськради, яка призначена на 12:00.