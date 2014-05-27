Спецбатальйон «Дніпро 1» не має жодного стосунку до подій в гарячих точках Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов.

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За його словами, спецбатальйон «Дніпро 1» за всю історію свого існування пересік кордон Дніпропетровської і Донецької області лише один раз з метою забезпечення охорони порядку у 4 прилеглих до Дніпропетровщини районах Донецької області.

«Ця необхідність виникла після того, як до керівництва Дніпропетровщини почали звертатися жителі цих районів. Вони просили про допомогу та взаємодію. Люди там почувалися покинутими, дезорієнтованими. Єдине, що ми могли порадити жителям цих районів – це самоорганізовуватись та висунути зі свого оточення відповідальних людей, за яких ми готові клопотати перед центральною владою щодо їх призначення на посади голів райдержадміністрацій та залучення їх до різноманітних силових посад».

Філатов зазначив, що «цих людей можна назвати абсолютними героями», адже усім відомо, що на їх території були й провокації, там вивішувалися прапори так званої "Донецької народної республіки", були погрози і викрадення людей

За його словами, рішення щодо їх призначення на відповідальні посади було погоджено центральною владою протягом дня. Вибори у цих 4 районах Донецької області відбулись.