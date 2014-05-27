МВС підтвердило прорив російських бойовиків в Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

“Був перетин кордону. Кілька автомобілів було знищено, кілька автомобілів в'їхали на територію Луганської області", - сказав Яровий.

Як повідомляв УНІАН, раніше Державна прикордонна служба України поінформувала, що цієї ночі частина бойовиків на вантажівках прорвалася в Україну з Росії.

Так, за даними відомства, 27 травня о 3.40 колона перетнула державний кордон, де її зустрів вогнем прикордонний наряд. Зав'язався бій. Порушники, залишивши групу прикриття, частково прорвалися в Україну в напрямку Антрациту.

"В результаті бойових дій прикордонниками пошкоджені і захоплені один мікроавтобус та два легкові автомобілі, один бойовик важко поранений. Затримані автомобілі виявилися заповнені автоматами Калашникова, РПГ та вибухівкою", - говорилося в повідомленні Держприкордонслужби.

Читайте такожПрикордонники підтвердили інформацію про 40 КамАЗів з бойовиками на кордоніПізніше керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук повідомив про одного вбитого терориста під час бойового зіткнення з прикордонниками наряду відділу прикордонної служби "Бірюкове" Луганського загону.

У той же час в прес-службі в.о. президента України, голови Верховної Ради Олександра Турчинова, посилаючись на керівників силових структур та АТО, повідомили, що прикордонники припинили спробу прориву кордону України групою російських бойовиків на автомобілях.

«Прикордонники припинили спробу, знищивши три автомобілі зі зброєю та знешкодили 5 бойовиків, одного взявши в полон. Інші терористи втекли на російську територію», - цитує прес-служба Турчинова керівників силових структур та АТО.