Опубліковано відео, як терористи обстрілюють позиції військових з гранатометів і кулеметів
18:45, 27 травня 2014Політика
0 0
Кореспондент російської газети "Комсомольская правда" опублікував відео позицій терористів, з яких вони обстрілюють позиції українських силовиків.
скріншот відеоролика
На відео видно, як спочатку обстріл ведеться імовірно з АГС-17 (автоматичний гранатомет), після чого видно кадри, як терористи відкривають вогонь з великокаліберного кулемета «Скеля».
Варто зазначити, що журналіст, який опублікував відео, представляє російське видання "Комсомольська правда", і трактує по своєму антитерористичну операцію, яка проводиться на Сході України, маркуючи відео супровідними написами, називаючи терористів "ополченцями", а позиції українських силовиків - "супротивником".
Свіжак від ополчення Слов'янська - АГС, Скеля, Моторола - ось це: http://t.co/EkWEHaV99s#Слов'янськ#Україна#РусскаяВесна
- Олександр Коц (@sashakots) May 27, 2014
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter