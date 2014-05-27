Опубліковано відео, як терористи обстрілюють позиції військових з гранатометів і кулеметів

18:45, 27 травня 2014
Політика
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Кореспондент російської газети "Комсомольская правда" опублікував відео позицій терористів, з яких вони обстрілюють позиції українських силовиків.

скриншот видеоролика

На відео видно, як спочатку обстріл ведеться імовірно з АГС-17 (автоматичний гранатомет), після чого видно кадри, як терористи відкривають вогонь з великокаліберного кулемета «Скеля».

Варто зазначити, що журналіст, який опублікував відео, представляє російське видання "Комсомольська правда", і трактує по своєму антитерористичну операцію, яка проводиться на Сході України, маркуючи відео супровідними написами, називаючи терористів "ополченцями", а позиції українських силовиків - "супротивником".

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