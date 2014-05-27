ЗМІ: Житомирський Правий сектор намагалися захопити озброєні однопартійці з Києва

21:48, 27 травня 2014
Політика
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Озброєні люди, які перебувають у будівлі БТІ в центрі Житомира - представники Правого сектора, які приїхали з Києва.

Кияни хочуть виїхати, але міліція не хоче їх відпускати

Про це повідомляє Житомир.info з посиланням на людину, що була біля місця події.

«З Києва на двох бусах приїхали представники Правого сектору, щоб навести порядок у місцевій організації. Вони хотіли призначити свого керівника та пояснити «цілі і завдання» організації. У штабі Правого сектора дійсно стріляли - автоматну чергу в підлогу, постраждалих немає. Зараз люди з Києва ведуть переговори і хочуть виїхати. Але міліція не має наміру відпускати озброєних людей»,- розповіли очевидці.

Також кажуть, що зараз йдуть переговори з Дмитром Ярошем про подальшу долю озброєних людей з Правого сектора.

Як повідомлялося раніше, 27 травня близько 19.00 в центрі Житомира люди зі зброєю взяли в заручники представників місцевого Правого сектора.

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