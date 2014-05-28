ЗМІ: У Росії затримали опозиціонера за фото часів "нацистської" молодості Губарєва

Про це повідомляє російське видання Slon.

Поліція прийшла до активіста додому в районі 6 ранку і відразу доставила до суду. У суді Семенов подав клопотання про перенесення розгляду справи на більш пізній термін, так як нічого не знав про претензії слідчих органів раніше, не встиг ознайомитися з матеріалами справи і знайти адвоката. Суддя частково задовольнила клопотання, перенісши розгляд на 14:00 того ж дня (28 травня).

Претензії слідчих стосуються розміщених Семеновим «ВКонтакте» фотографій «народного губернатора» Донецька Павла Губарєва у формі забороненої в РФ організації Російська національна єдність (РНЄ), емблема якої є видозміненою свастикою.

Читайте такожНімецький міністр назвав європейських союзників Путіна фашистамиЗа версією слідства, Семенов порушив статтю 20.3 КоАП РФ (пропаганда та публічне демонстрування нацистської атрибутики або символіки або публічне демонстрування атрибутики або символіки екстремістських організацій). Ця стаття передбачає як покарання штраф до двох тисяч рублів або адміністративний арешт терміном до 15 діб.

При цьому навесні 2014 року, коли Губарєв був затриманий українською владою за сепаратизм, за нього заступився МЗС РФ, а звільнення «народного губернатора» вітав особисто Володимир Путін в ході зустрічі з представниками ОБСЄ.

Як пізніше написав на своїй сторінці ВКонтакте сам Семенов, завдяки масовій кампанії в ЗМІ його не заарештували, а тільки оштрафували на 1000 рублів.