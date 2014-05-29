Збитий під Донецьком безпілотник відповідає моделі, що випускають в Росії - Тимчук

За оперативними даними групи "Інформаційний Опір", в зоні проведення АТО українськими силовиками збитий безпілотний літальний апарат терористів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожПід Донецьком збили російський безпілотник "Збитий БПЛА відповідає моделі, що випускається в Росії. Корпус і двигун - російського виробництва, електронна «начинка» - виробництва Тайвань", - зазначив експерт. В даний час БПЛА вивчається фахівцями.

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