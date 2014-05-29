В бою за аеропорт Донецька був знищений інструктор ФСБ

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у себе в Facebook.

Читайте такожВ аеропорту Донецька українські силовики виявили зброю з РФ, залишене бойовиками - Аваков "Цікава інформація про рівень професійної підготовки противника. Як повідомляє російський журнал "Спецназ", в бою за аеропорт Донецька українські війська знищили одного з найбільш небезпечних терористів "Донецької народної республіки" - російського найманця Сергія Ждановича",- пише Юрій Бутусов.

Головред зазначає, що він - ветеран Афганістану і Чечні, який зовсім недавно був одним з інструкторів в Центрі спеціального призначення ФСБ РФ. Це елітна військова частина.

19 травня він прибув з російського Електрогорська в Ростов-на-Дону, звідти нелегально перейшов кордон України. 26-го травня в аеропорту Ждановича "накрив" український спецназ.