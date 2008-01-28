У Нафтогазі заявляють, що в Ющенка немає газового бізнесу

Голова "Нафтогазу" Олега Дубина заявляє, що ні президент Віктор Ющенко, ні його родина, не мають газового бізнесу.

Про це йдеться у коментарі Дубини "голосних заяв щодо причетності родини президента до ситуації у газовому секторі".

"На сьогодні, як голова НАК "Нафтогаз України", я не маю жодного документально підтвердженого факту щодо причетності президента України чи афільованих осіб та структур до питання поставок газу в Україну або бізнесу в газовій сфері", - заявляє Дубина.

Він також вважає, що на сьогодні ситуація навколо газової галузі є занадто політизованою.

"На тлі існуючої безгосподарності певні політичні сили та колишні керівники нафтогазового комплексу намагаються прикрити власні помилки сенсаційними політичними заявами, які межують з відвертою провокацією", - сказав Дубина.

Українська правда