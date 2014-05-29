Академію ВВ МВС реформовано в Академію Нацгвардії

Академію внутрішніх військ реформовано в Академію Національної гвардії.

Відповідне розпорядження уряд прийняв на своєму засіданні 27 травня, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

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Як зазначається в повідомленні, проект розпорядження Кабінету міністрів «Про реорганізацію Академії внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України» був розроблений представниками МВС на виконання Закону України «Про Національну гвардію України».

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Згідно з розпорядженням, Академію внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України реорганізовано в Академію Національної гвардії України. Крім того, цей нормативний акт передбачає, що слухачі, курсанти та студенти продовжуватимуть навчання за обраними напрямами, спеціальностями та спеціалізаціями.