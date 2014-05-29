Нинішній склад ВР не має права на існування, оскільки не відображає суспільних настроїв - депутат

Народний депутат Олесь Доній вважає, що Верховна Рада має саморозпуститися, оскільки вона не відображає суспільні настрої після Майдану.

Про це він заявив сьогодні під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

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“Я вважаю, що ця ВР не має права на існування через те, що вона абсолютно не відображає зараз суспільні настрої. Це мають усвідомити депутати, а не лише суспільство. Однак у них такого усвідомлення немає. Вони продовжують щось говорити про 2017 рік. Найкраще, щоб рішення про розпуск прийняли самі депутати, але на цей момент такої готовності в них немає. Хоча є поступовий вплив суспільства на політичні партії”, - сказав Доній.

Також він повідомив, що вчора “на таємній погоджувальній раді” спікер парламенту Олександр Турчинов говорив про те, що вибори до ВР пройдуть виключно за пропорційною системою.

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Доній пояснив, що своєрідною платою за саморозпуск парламенту і дострокові вибори може стати проведення їх виключно за пропорційною системою, при якій, наприклад, комуністи можуть взяти більше мандатів, ніж на виборах 2012 року, коли вибори проходили за змішаною системою. Також він додав, що за таку схему можуть проголосувати і частина позафракційних депутатів, які сподіваються, що їх візьмуть у прохідне місце у партійних списках. Доній назвав такий розвиток подій достатньо реалістичним.