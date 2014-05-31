Гендиректори меткомбінатів Ахметова хочуть викликати «ДНР» на публічну розмову

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТОВ ”Метінвест холдинг”, з такою ініціативою вони виступили під час ефіру на маріупольському телеканалі «Сигма».

«Представники так званої ДНР ведуть в Маріуполі по суті війну проти городян , здійснюючи підривну діяльність проти металургійних підприємств під прикриттям ”народних” гасел», - йдеться в повідомленні.

За словами генерального директора ММК імені Ілліча Юрія Зінченка, «відверту розмову - «обличчям до обличчя» - дозволить кожному з маріупольців тверезо оцінити ситуацію. І, зробивши висновки, зрозуміти - серед нинішніх представників ДНР немає жодного лідера, який в змозі реально керувати долею міста, долею металургійних підприємств на благо маріупольців».

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У свою чергу, генеральний директор «Азовсталі» Енвер Цкітішвілі вважає , що у «представників ДНР сьогодні не існує фактів, які можуть підтвердити їхні висловлювання і виправдати їхні дії».

«Ми готові спростувати кожне брехливе звинувачення. Нам є що сказати маріупольцям, щоб довести свою правоту. Продовження ескалації військового конфлікту, партизанська війна проти заводів, поширення брехливих чуток , заклики до націоналізації комбінатів - ось те, що вони пропонують. Чого вони цим добиваються? Яким бачать реальне майбутнє Маріуполя? Нехай дадуть конкретні відповіді. Потрібно показати людям об`єктивну ситуацію - це дуже важливий фактор, здатний відкрити очі на безперспективність шляху, яким пропонують йти самопроголошенці від ДНР», - підкреслив керівник «Азовсталі».

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Довідка УНІАН. ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь»- це сучасне високотехнологічне підприємство, що виробляє широкий спектр металопродукції: сляби , сортовий і фасонний прокат, рейки залізничні , рейкові скріплення, квадратну заготовку, товстий лист, продукцію з металургійних шлаків. Виробничі потужності комбінату дозволяють виробляти на рік більше 5,5 млн тонн чавуну, більше 6,2 млн тонн сталі (мета - досягти 7 млн тонн сталі на рік), більше 4,4 млн тонн прокату. Проектні потужності з виробництва рейкових скріплень становлять 285 тис. тонн на рік , помольних куль - 170 тис. тонн на рік.ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» - одне з найбільших підприємств України з повним металургійним циклом. Комбінат виробляє труби і плоский прокат з вуглецевих, низьколегованих і легованих сталей різного призначення: гарячекатані плити і товсті листи, призначені для виготовлення труб магістральних трубопроводів, морських суден, посудин, що працюють під тиском, мостових конструкцій, інших металоконструкцій відповідального призначення; гарячекатані товсті і тонкі листи і смуги, в т.ч. труєні; холоднокатані, в т.ч. оцинковані тонкі стрічки, листи і смуги, в т.ч. для холодного штампування , виготовлення профнастилу та ін..

МЕТІНВЕСТ - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, що управляє кожною ланкою у виробничому ланцюзі створення вартості, від видобутку залізорудної сировини і вугілля до виробництва напівфабрикатів і готової металопродукції. У структуру Групи входять видобувні і металургійні підприємства, що знаходяться в Україні, Європі та США , а також мережа продажів з охопленням всіх ключових світових ринків. Група Метінвест складається з металургійної та гірничодобувної дивізіонів. Згідно стратегічному баченню Групи , її метою є стати провідним європейським вертикально інтегрованим виробником сталі зі стійкими показниками зростання і прибутковості, незважаючи на циклічність ринків , і забезпечувати прибутковість інвестицій вище галузевих стандартів. У 2013 році Група отримала US $ 12,8 млрд виручки, рентабельність за показником EBITDA склала 18%.