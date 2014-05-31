В Антрациті бойовики викрали даішника і вимагають за нього мільйон гривень
16:47, 31 травня 2014Політика
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Учора в Антрациті був викрадений Давиденко Володимир, працівник ДАІ, 1987 р.н.
Допис by Євромайдан SOS.
Бойовики продовжують викрадати людей / REUTERS
Про це Євромайдан SOS повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.
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"Володимир був схоплений антрацитськими бойовиками, які вимагають від родини 1 млн. грн. за звільнення чоловіка", - йдеться у повідомленні.
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