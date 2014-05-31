В Антрациті бойовики викрали даішника і вимагають за нього мільйон гривень

Учора в Антрациті був викрадений Давиденко Володимир, працівник ДАІ, 1987 р.н.

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