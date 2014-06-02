Центр залишає без підкріплення луганських прикордонників - журналіст

Про це повідомив у своєму Facebook журналіст Сергій Іванов.

"Не можу не згадати про фельдмаршала прикордонних військ Литвина, бездарного упира, який присмоктався до своєї посади так, що і ланцетом не відірвеш. Зі слів мого джерела, яке знаходиться в епіцентрі цих подій, підкріплення їм центр НЕ ОБІЦЯЄ. І взагалі подібне "легке" відношення до життя підлеглих давно стало у Литвина і його генералітету доброю традицією", - повідомляє Іванов.

Читайте такожВ Луганську понад 400 бойовиків атакують базу прикордонників, снайпери стріляють з вікон будинків

Як повідомляв УНІАН, у Луганську понад 400 бойовиків атакують базу прикордонників.

Перша атака із застосуванням автоматів і підствольних гранатометів почалася близько 4 годин і тривала близько 40 хвилин, передає ДПСУ.

Прикордонники її успішно відбили. Передислокувавшись, нападники почали знову атакувати. На цей раз з позицій, обладнаних у вікнах багатоповерхівки, за прикордонникам снайпери вели прицільний вогонь.

Друга і третя хвилі атаки були відбиті. На території загону виникли осередкові пожежі. Серед прикордонників є поранені.

Терористи продовжують стягувати сили і озброєння в управління загону.