Опитування: 61% росіян схвалили те, що їхні співгромадяни воюють на Сході України

Про це свідчать дані опитування «Левада-Центру», передає «Українська правда».

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Серед респондентів 89% вважають, що Росія повинна надати сепаратистам в Донецькій і Луганській областях дипломатичну підтримку, 70% виступають за економічну допомогу, а 58% вважаю за необхідне надати сепаратистам військово-технічну допомогу (консультації, озброєння).

У той же час за введення військ в Україну виступають 31% опитаних росіян.

Ще 72% опитаних вважають, що Росія повинна визнати оголошену сепаратистами «незалежність» Донецької і Луганської областей.

За включення їх до складу Росії виступають тільки 26% росіян, але якщо ці українські області «на референдумі» попросяться в Росію, то 51% опитаних вважають, що Росії слід «прийняти» їх до свого складу.

У той же час, 41% росіян вважають, що Росія має право включати чужі території в свій склад, якщо там «утискають росіян», 42% вважають, що не має, але Крим забрала законно.

61% респондентів позитивно оцінює те, що на боці сепаратистів на Сході України воюють «російські добровольці».

Опитування проведено 23-26 травня за репрезентативною всеросійською вибіркою. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%