У мережі з'явилось відео, як снайпер влучив у голову бойовику в Луганську
19:05, 02 червня 2014Політика
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Відео зняте сьогодні під час штурму головної бази Луганського прикордонзагону.
У мережі з'явилося відео, на якому видно, як одному з терористів у Луганську снайпер "зносить" голову.
Відео зняте сьогодні під час штурму головної бази Луганського прикордонзагону.
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На ньому зафіксовано саме той момент, коли один з бойовиків отримує вогнепальне поранення - пуля влучає йому просто в голову, коли той дивиться в оптичний приціл, зазначає "Новое время".
Відео Новое время
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