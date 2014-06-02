У мережі з'явилось відео, як снайпер влучив у голову бойовику в Луганську

19:05, 02 червня 2014
Політика
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Відео зняте сьогодні під час штурму головної бази Луганського прикордонзагону. 

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як одному з терористів у Луганську снайпер "зносить" голову.  

Відео зняте сьогодні під час штурму головної бази Луганського прикордонзагону.

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На ньому зафіксовано саме той момент, коли один з бойовиків отримує вогнепальне поранення - пуля влучає йому просто в голову, коли той дивиться в оптичний приціл, зазначає "Новое время".

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