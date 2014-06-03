Оточені терористами луганські прикордонники заговорили про ультиматум

Про це повідомили джерела в одній із прикордонних частин, пише "Українська правда".

"Як хочете, називайте це – ультиматумом чи ні, але якщо нашим хлопцям не прийде жодної допомоги, то прийдуть прикордонники із інших частин. А вони прийдуть із кордону, тому що вкрай складна ситуація", - сказав співрозмовник.

"Загін у Луганську вже більше півтори доби в оточенні. Дотепер жодної наземної допомоги не було, була тільки повітряна допомога. Прилетіли вертушки, "підчистили" і полетіли. Хлопці там перебувають у вкрай важкому положенні. Гімн грає, хлопці відстрілюються", - розповів співрозмовник.

За його словами, "терористи підтягують свої сили знову туди й готують штурм".

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"Станом на зараз хлопці спробували зміцнити позицію, барикади налагодили. В оточенні зараз з'явилося набагато більше людей, прийшли люди з розпізнавальними знаками донських козаків. Снайпери вночі час від часу з житлових квартир обстрілювали наших прикордонників", - додав співрозмовник.

Він додав, що за інформацією служби з надзвичайних ситуацій, з колишньої 5-ої пожежної частини, у них "був віджатий" великий артилерійський тягач.

"Його, за інформацією МНСників, замінували, він готується до виїзду на загін, щоб розбомбити ворота частини. Поки вони його завести не можуть, але це ж справа часу", - додав співрозмовник.

Відповідаючи на запитання, чи є в прикордонслужби своя техніка, за допомогою якої вони могли б допомогти загону, співрозмовник сказав:

"Протягом 20 років ми, як і вся держава, не чекали агресії від іншої держави. У нас є БТРи, які зараз надіслали, у нас є підрозділи авіації, але це не штурмова, а розвідувальна техніка", - сказав співрозмовник.

"А хлопцям у загоні потрібна наземна підтримка, "повітря" теж, але робота ускладнюється розташуванням частини. Із двох сторін посадка, поле, і житлові квартали з 9-поверховими будинками. У квартирах і на дахах засіли снайпери. Вони позачиняли людей у кімнатах і не випускають, щоб ними прикриватися", - додав він.