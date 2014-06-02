Авіація АТО розсіяла бойовиків біля Луганського прикордонного загону – прес-офіцер

Про це повідомив керівник групи інформування про АТО Владислав Селезньов на своїй сторінці в Facebook.

"Протягом минулої ночі близько 200 озброєних осіб обстрілювали з автоматів та підствольних гранатометів управління Луганського прикордонного загону. Одночасно із позицій, обладнаних у вікнах багатоповерхівки, по прикордонникам прицільний вогонь вели снайпера бойовиків", - написав він.

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За словами Селезньова, внаслідок обстрілу серед прикордонників є поранені, їм надана медична допомога.

"Прикордонники вели вогонь у відповідь. Їм на допомогу силами АТО була направлена авіація, яка виконала бойову задачу та розсіяла терористів", - зазначив Селезньов.

Як повідомлялося, сьогодні близько 00.30 до управління Луганського прикордонного загону під'їхало близько 100 озброєних людей, які розташувалися по периметру загону. Перша атака із застосуванням автоматів і підствольних гранатометів почалася близько 4 години і тривала близько 40 хвилин. Терористи продовжували стягувати сили та озброєння до управління загону. Станом на 7.00 їх було вже близько 400 осіб, інформували в Державній прикордонній службі, додаючи, що авіація не може взяти участь у бою, оскільки терористи ховаються у житлових будинках.

За даними координатора групи «Інформаційний спротив» Дмитра Тимчука, під час штурму терористами Луганського прикордонного загону поранено 7 прикордонників.