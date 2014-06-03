Названі імена 8 загиблих в результаті вибуху в Луганській ОДА

Про це УНІАН повідомила керівник відділу зв'язків із громадськістю ГУ МВС України в Луганській області Тетяна Погукай.

За інформацією правоохоронців, до чергової частини Ленінського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що на четвертому поверсі приміщення Луганської облдержадміністрації, де останнім часом перебувають озброєні особи, що називають себе представниками "Луганської народної республіки", стався вибух.

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«Внаслідок вибуху від отриманих тілесних ушкоджень загинули жителі міста Луганська: Кукуруза І.О. 1967 р.н., Косюк В.А. 1971 р.н., Черкес Г.А. 1967 р.н., Полежаєв С.М. 1964 р.н., Архипова Н.В. 1969 р.н., Гизай О.А. 1964 р.н., Долженко Н.А. 1955 р.н., невстановлена жінка (на вигляд 35-40 років)», - йдеться в повідомленні.

Із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості до лікарні госпіталізовано 11 осіб. Цей факт зареєстровано в ЄРДР.

У даний час проводяться слідчо-оперативні заходи щодо встановлення всіх обставин події.

Як стало відомо УНІАН, серед загиблих – "міністр охорони здоров'я" так званої "ЛНР" Наталія Архипова і керівник військово-патріотичного об'єднання «Каскад», ветеран Афганістану Олександр Гизай.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня в Луганську кілька тисяч сепаратистів захопили будівлі облдержадміністрації й прокуратури області. Також вони влаштували облогу будівлі облуправління МВС і захопили обласну ТРК. 6 квітня терористи захопили будівлю СБУ в Луганську.

Вдень 2 червня в центрі Луганська прогримів вибух у будівлі облдержадміністрації.

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За словами очевидців, вибух був в повітрі, якраз над будівлею ОДА.

Того ж дня прес-офіцер антитерористичної операції Олексій Дмитрашковський заявив, що вибух стався всередині будівлі, обстрілу ззовні не було. «Найвірогіднішою причиною вибуху було необережне й невміле поводження зі стрілецькою зброєю та вибуховими речовинами», – сказав він.

3 червня перший заступник генерального прокурора України Микола Голомша заявив, що, за попередніми даними, причиною вибуху в Луганській облдержадміністрації 2 червня став постріл терористів ракетою з ПЗРК.